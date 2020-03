PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 18.03.2020

Hofheim (ots)

1. Gefährliche Idee: Flasche auf Linienbus geworfen, Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Ostring, Dienstag, 17.03.2020, 19:42 Uhr

(jn)Eine überaus dumme und gefährliche Idee hatte eine Gruppe Jugendlicher am Dienstagabend in Schwalbach, als sie eine Wasserflasche auf einen vorbeifahrenden Linienbus geworfen haben. Glücklicherweise blieb es bei einem Schreck und einer möglichen Sachbeschädigung. Den Angaben des Busfahrers sowie einer ersten Auswertung der in Schwalbach installierten Videoschutzanlage zufolge, befuhr der Bus um 19:42 Uhr die Berliner Straße, während eine Gruppe Jugendlicher auf der dortigen Fußgängerbrücke stand. Als der Bus die Brücke passierte, vernahm der Fahrer des Linienbusses einen lauten Schlag auf dem Dach, im Bereich der Fahrerkabine, woraufhin er erschrak und heftig abbremste. Durch dieses Manöver kam es zu keinen Stürzen innerhalb des kaum besetzten Busses, welche etwaige Verletzungen hätten nach sich ziehen können. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und verständigte die Polizei, welche am Tatort eine gefüllte 1,5 Liter Wasserflasche sicherstellte, welche allem Anschein nach als Wurfgeschoss benutzt worden war. Ob an dem Bus ein Schaden entstanden ist, muss noch überprüft werden. Derzeit geht die Polizei in Eschborn davon aus, dass die Flasche aus der Gruppe Jugendlicher vorsätzlich auf den Bus geworfen wurde. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 16 Jahre alten Jugendlichen mit südländischem oder nordafrikanischen Aussehen gehandelt haben, der seine schwarzen, kurzen Haare zurückgegelt hatte und ein Haarband trug. Zudem war er mit einem weißen Pullover der Marke "Moncler", einer dunklen Weste, einer dunklen Jeans sowie weißen Sneakers bekleidet.

Zeugen sowie Hinweisgeber melden sich bitte bei der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

2. Baucontainer aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen, Schwalbach am Taunus, Rheinlandstraße, Montag, 16.03.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2020, 06:00 Uhr

(jn)In Schwalbach haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag zwei Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge im Wert von knapp 3.000 Euro gestohlen. Den Spuren zufolge öffneten die Gauner die Baucontainer am Fahrbahnrand der Rheinlandstraße, durchsuchten diese nach potentiellem Diebesgut und flüchteten mit Baumaschinen sowie Werkzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Zweimal gehebelt und gescheitert, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Am Haag, bis Montag, 16.03.2020

(jn)Einbrecher haben in den vergangenen Tagen versucht, in ein Bad Sodener Einfamilienhaus einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter betraten das Grundstück des Wohnhauses "Am Haag" und machten sich mit einem Hebelwerkzeug am Haupt- sowie einem Hintereingang zu schaffen, wobei sie gleich doppelt scheiterten und letztlich unverrichteter Dinge wieder abzogen. An beiden Türen entstand Sachschaden.

Da es derzeit keinerlei Täterhinweise gibt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

4. Gemeinsam getrunken, gemeinsam weggefahren, Kriftel, Brunnenweg, Dienstag, 17.03.2020, 18:05 Uhr

(jn)Eine 27-jährige Wiesbadenerin ist gestern in Kriftel unter Alkoholeinfluss am Steuer ihres Pkw in Kriftel kontrolliert worden. Um kurz nach 18:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu einer Personengruppe, die zunächst gemeinsam in der Brunnenstraße getrunken hatte und nun drauf und dran sei mit ihren zwei Fahrzeugen davonzufahren. Zügig herbeigeeilte Beamte stoppten eines der Fahrzeuge, welche bereits beide losgefahren waren, und stellten bei der weiteren Überprüfung fest, dass die 27-jährige Fahrerin einen Atemalkoholwert über 1,1 Promille hatte. Zudem befanden sich die drei Kinder der Frau im Auto. Sie wurde zur nahegelegenen Wache verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet wurden. Anschließend durfte sie die Polizeistation wieder verlassen. Das zweite Fahrzeug konnte gleichsam überprüft werden, wobei hier keine strafbaren Handlungen festgestellt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell