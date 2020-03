Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bavenhausen - Frontalzusammenstoß mit zwei Leichtverletzten

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend befuhr ein 20jähriger Kalletaler mit seinem PKW VW die Straße Elend in Richtung Lemgo. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen PKW, geriet ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Opel eines 43jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Hohenhausen unterwegs war. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090.

