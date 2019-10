PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Weitere Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 09.10.2019

Hofheim (ots)

53-Jähriger mit Stichverletzung in Krankenhaus aufgenommen, Eschborn, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 09.10.2019, 12:20 Uhr

(jn)Ein 53-jähriger Mann aus Eschborn ist heute Mittag mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus verbracht worden. Woher die Verletzungen stammen, ist derzeit noch unklar.

Gegen 12:20 Uhr meldete sich der 53-Jährige in Begleitung eines bisher unbekannten Mannes in einer Gaststätte in der Schwalbacher Straße in Eschborn und bat um die Verständigung des Rettungsdienstes. Dieser stellte bei dem in Eschborn wohnhaften Mann eine Stichverletzung fest, weshalb er umgehend in ein Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen wurde. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei konnte der Begleiter nicht mehr angetroffen und folglich auch nicht zu dem Vorfall befragt werden. Bei dem Begleiter handelt es sich um einen jüngeren, schlanken Mann mit dunklen, kurzen Haaren und südländischem Aussehen. Unter einer braunen Jacke trug er einen hellen Kapuzenpullover. Im Fokus der weiteren Ermittlungen steht nun die Frage nach der Herkunft der Verletzungen. Der Betroffene selbst konnte aufgrund seiner Verletzungen bislang keine Angaben zu einem möglichen Tatverlauf machen.

Die Kriminalpolizei aus Hofheim hat gemeinsam mit dem Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen aus Wiesbaden eine umfangreiche Spurensuche im Nahbereich der Gasstätte sowie im Bereich der nahegelegenen Wohnung des 53-Jährigen durchgeführt. Die Ermittlungen sowie weitere Maßnahmen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber, die heute Mittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schwalbacher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 oder 06192 / 2079 - 0 zu melden.

