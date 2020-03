Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrer leicht verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend befuhr ein 18jähriger Mann mit seinem PKW Kia die Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Bielefelder Straße/Klingenbergstraße bog er mit seinem PKW nach links in die Klingenbergstraße ein, ohne den Vorrang eines 29jährigen Radfahrers aus Detmold zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Bei Unfallaufnahme stellte ich heraus, dass der Radfahrer trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

