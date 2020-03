Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Waschmaschine geklaut.

Lippe (ots)

Aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Krummen Weide stahlen bislang Unbekannte eine Waschmaschine der Marke "Samsung" im Wert von zirka 600 Euro. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zugang zu dem Haus und stahlen die Maschine aus dem Keller. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

