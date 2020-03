Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall auf dem Nordring.

Lippe (ots)

Am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, geriet ein 18-Jähriger mit einem blauen Golf aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Nordring (zwischen den Einmündungen Richthofenstraße und Siegfriedstraße) ins Schleudern. Der Augustdorfer, der auf dem Nordring in Richtung Detmold unterwegs war, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn gegen eine Laterne. Der Fahrer des Golfs verletzte sich leicht, sein 17-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 11 000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

