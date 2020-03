Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Einbruch gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Lehmkuhlstraße ein. Zwischen 15 und 19:30 Uhr drangen die Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein und durchsuchten die Wohnung. Beute machten sie offenbar nicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, informieren bitte das KK 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

