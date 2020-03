Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 89-jähriger Vermisster wohlbehalten zurück.

Lippe (ots)

Der 89-Jährige, der heute als vermisst gemeldet wurde (wir berichteten), ist gefunden worden. Mehrere hilfreiche Zeugenhinweise gingen ein. Eine Frau entdeckte den Mann schließlich am Mittag in Hiddesen und benachrichtigte die Polizei. Im Arminiusweg trafen die Polizeibeamten ihn wohlbehalten an. Die Polizei Lippe dankt den Medien und den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten. Die Medienvertreter werden gebeten, den Fahndungsaufruf zurückzunehmen und das verwendete Bild aus den Onlineveröffentlichungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell