Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher am Wurftaubenstand.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntag und Freitag (23. bis 28. Februar 2020) machten sich Unbekannte an Gebäuden eines Wurftaubenclubs zu schaffen. Sie hebelten an mehreren Türen und zerstörten am Wurfstand gelagerte Tontauben. Über Diebesgut ist nichts bekannt. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Hinweise zum Einbruch bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 05231 6090.

