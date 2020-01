Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Einbruch in Wohnhaus - 2.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Tatzeit: 04.01.2020, 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Im Laufe des Samstagabends sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Finkenweg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Die Täter hebelten das Schlafzimmerfenster auf und stiegen auf diesem Weg in das Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Schränke in der Wohnung. In einem Schrank fanden die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und nahmen es mit. Am Schlafzimmerfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

