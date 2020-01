Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Obermelsungen: Zwei Autos beschädigt

Homberg (ots)

Tatzeit: 31.12.2019, 13:30 Uhr bis 01.01.2020, 13:40 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht in der Straße "Am Eichelberg" zwei Autos beschädigt und einen Gesamtschaden in Höhe von 600,-. Euro verursacht.

Die Täter rissen an einem silbernen Pkw VW Polo und an einem Pkw Seat Leon je einen Scheibenwischer und einen Außenspiegel ab. Beide Fahrzeuge waren in der Straße "Am Eichelberg" abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

