Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Beinbruch bei Silvesterfeier

Homberg (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 01.01.2020, 00:20 Uhr

Am Neujahrsmorgen wurde bei der Silvesterfeier in der Allee ein 58-jähriger Mann im Laufe von Streitigkeiten so schwer verletzt, dass er stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Während der Silvesterfeier in der Allee kam es zwischen dem 58-jährigen Fritzlarer und einer Gruppe von Jugendlichen zu einem Streit, in deren Verlauf der 58-jährige gegen den Unterschenkel getreten und anschließend zu Boden geschubst wurde. Durch den Sturz erlitt der Fritzlarer einen Beinbruch. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Der junge Mann, der den 58-jährigen zu Boden geschubst haben soll, wird wie folgt beschrieben: ca. 18 - 20 Jahre, trug einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Hilfinger" in weißer Schrift.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

