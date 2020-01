Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Acht Mülltonnen angesteckt

Homberg (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 01.01.2020, 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr

Unbekannte Täter haben am Neujahrsmorgen insgesamt 8 Mülltonnen in der Straße "Am Grüning" in Brand gesteckt.

Im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr hatten die Täter am Neujahrsmorgen in der Straße "Am Grüning" zwei Restmülltonnen im Bereich einer Kellertreppe und sechs Restmülltonnen vor einem anderen Anwesen angesteckt. Es ist kein Schaden an den Häusern entstanden. Die Brände wurden durch die Homberger Feuerwehr gelöscht. An den Mülltonnen entstand ein Gesamtschaden von ca. 400,-Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell