Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Mörshausen: Erneuter Einbruch in Gartentechnikfirma - Tresor aufgebrochen

Homberg (ots)

Tatzeit: 20.12.2019, 16:30 Uhr bis 30.12.2019, 09:00 Uhr

In der Straße "Am Krachenberg" sind im Zeitraum vom 20. bis zum 30. Dezember erneut unbekannte Täter in eine Gartentechnikfirma eingebrochen. Die Täter erbeuteten Elektrowerkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von ca. 10.000,- Euro.

Bereits am 28.10.2010 waren unbekannte Täter in die Firma eingebrochen und entwendeten einen Firmenbus und Werkzeuge im Gesamtwert von 35.000,- Euro (wir berichteten am 29.10.2019).

Die Täter brachen eine Tür zum Firmengebäude auf und verschafften sich so Zutritt zur Werkstatt. Anschließend hebelten sie die Tür zum Verkaufsraum auf und entwendeten hieraus mehrere Elektrogeräte. Ebenfalls wurde ein Tresor aufgebrochen und hieraus das Bargeld entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

