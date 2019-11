Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 02.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Mobiltelefon und Bargeld entwendet ++ Eingangstür beschädigt ++ Lack zerkratzt ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Leer - Mobiltelefon und Bargeld entwendet

Leer - Am Samstag wurde gegen 01:30 Uhr ein 27-jähriger Moormerländer in der Siedlerstraße von mehreren Personen überfallen. Der 27-Jährige wurde von einer Person von hinten fixiert und in einen Würgegriff genommen. Eine weitere Person entwendete aus der Jackentasche des Moormerländers sein Mobiltelefon sowie Bargeld. Eine Beschreibung der Täter ist nicht möglich. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Eingangstür beschädigt

Westoverledingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Einfamilienhaus in der Süderstraße einzudringen. Die Eingangstür wurde leicht beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Lack zerkratzt

Uplengen - Am Donnerstag wurde in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr der Lack eines in der Jasminstraße abgestellten, silberfarbenen Pkw Seat Arosa mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Detern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Detern - Am Freitag wurde gegen 16:00 Uhr in der von-Glan-Straße ein 32-jähriger Mann aus Detern mit seinem Pkw Ford Fiesta kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

