Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Kleinkraftrad entwendet

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag, wurde gegen 17.20 Uhr, in Lage-Heiden in der Straße 'An der Reihe' ein Kleinkraftrad der Marke KTM, Typ Duke 125, während einer "Probefahrt" entwendet. Der Täter entfernte sich mit dem nicht zugelassenen Kleinkraftrad und ohne Helm in unbekannte Richtung und kehrte von der "Probefahrt" nicht zurück. Hinweise auf den Täter und auf den Verbleib des Kleinkraftrades nehmen die Polizeiwache Lage (05232-95950) oder die Kriminalpolizei in Detmold (05231-6090) entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell