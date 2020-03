Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Graffiti-Sprayer erwischt

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, konnten zwei jugendliche Graffiti-Sprayer an einer Bushaltestelle an der Wülferstraße beim Besprühen der Glasscheiben erwischt werden. Die beiden Jugendlichen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

