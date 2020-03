Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, übersah der 21-jährige Fahrer eines VW Crafter, in Maspe beim Abbiegen von der Ostwestfalenstraße nach links in die Pappelallee, den entgegenkommenden Audi eines 23-jährigen Pkw-Fahrers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi gegen einen in der Pappelallee verkehrsbedingt haltenden Citroen Jumper geschleudert. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein neben dem Citroen haltender Opel beschädigt. Die Fahrer des Crafter, des Audi, des Citroen, sowie dessen Beifahrer wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und bedurften allesamt ambulanter ärztlicher Behandlungen in den Kliniken Detmold und Lemgo. Der entstandene Sachschaden wird auf circa EUR40.000,- geschätzt.

