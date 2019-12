Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Zwei Männer bei Wohnungseinbruch überrascht

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (05.12.2018) zwischen 16:40 Uhr und 17:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Impekovener Straße in Oedekoven ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf die rückwärtig gelegene Terrasse, zerstörten dort eine Fensterscheibe und erlangten so Zugang zu den Räumen. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen erster Ermittlungen nicht festgestellt werden.

Gegen 17:40 Uhr beobachtete eine Zeugin einen jungen Mann vor dem Haus, der plötzlich in einer fremden Sprache laut rief und pfiff. Daraufhin liefen die Person und ein weiterer junger Mann, der aus dem Garten des betroffenen Hauses kam, in Richtung Engelsgasse davon.

Die Tatverdächtigen können bislang wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Junger Mann - etwa 1,75-1,80 m groß - schmächtige Statur - bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke mit Pelzkragen - Kapuze aufgezogen.

Zweite Person: Junger Mann - etwa 1,80 m groß - normale Statur.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beiden Personen am Dienstagabend in Oedekoven gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

