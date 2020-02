Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betonmischer gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag begegneten sich auf der Hiddeser Straße ein Sonderfahrzeug der Bundeswehr (Eagle) und ein Betonmischer im Gegenverkehr. Die großen Fahrzeuge mussten die Geschwindigkeit aufgrund der schmalen Fahrbahn stark verringern, um aneinander vorbeifahren zu können. Dennoch kam es gegen 12:45 Uhr zum Zusammenstoß und der linke Außenspiegel des Eagle wurde abgerissen. Der Betonmischer fuhr in Richtung Hiddesen weiter. Es handelt sich um einen weißen LKW mit vermutlich orangefarbener Trommel. Der Fahrzeugführer und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

