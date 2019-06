Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen unterstützt bei Großbrand in Erkrath

Ratingen (ots)

Erkrath, 01.06.19

In den Abendstunden kam es zu einem Großbrand in einer Schule in Erkrath. Die Feuerwehr Ratingen unterstützte die Kräfte vor Ort mit Führung- und Löscheinheiten, sowie mehreren Sonderfahrzeugen. Die Unterstützung dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der OTS Pressemeldung der Feuerwehr Erkrath.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4286118

