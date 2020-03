Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Brand eines Mehrfamilienhauses

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Extertal-Bösingfeld informiert. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zeitnah gelöscht werden, Personen befanden sich zur Brandzeit nicht in dem Haus. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell