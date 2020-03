Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Brand in Bösingfeld - Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein Haus in der Bahnhofstraße in Extertal-Bösingfeld. Um 1:20 Uhr am Sonntagmorgen wurden die Einsatzkräfte gerufen. Die Bewohner waren bei Ausbruch des Feuers nicht im Hause. Erste Ermittlungen haben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Das Haus ist erheblich beschädigt und derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden liegt bei rund 100 000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Umfeld beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

