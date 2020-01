Polizei Braunschweig

POL-BS: Portemonnaie aus Kinderwagen geklaut

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße 30.01.2020, 18 Uhr

Geldbörse war in einer Tasche am Kinderwagen verstaut, innerhalb von 20 Minuten wurde es hieraus entwendet.

Am frühen Donnerstagabend war eine 34-Jährige mit ihrem Kleinkind, das im Kinderwagen saß, unterwegs. Nachdem sie in einem Geschäft am Rudolfplatz noch etwas bezahlt hatte, deponierte sie ihre Portemonnaie in einer Tasche am Kinderwagen.

Als sie kurz darauf in einem nahegelegenen Einkaufszentrum erneut nach ihrem Geld greifen wollte, musste sie feststellen, dass das gesamte Portemonnaie verschwunden war. Hierin befanden sich neben rund 15 Euro Bargeld auch eine EC-Karte, Ausweisdokumente, Versichertenkarten und weitere persönliche Gegenstände.

Die Frau erstatte Anzeige wegen einfachen Diebstahls.

Die Polizei rät, Wertsachen stets eng am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

