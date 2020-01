Polizei Braunschweig

POL-BS: Lkw-Fahrer übersieht haltenden Pkw - Es kommt zum Unfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schapen 30.01.2020, 08.51 Uhr

Als eine Limousine am Fahrbahnrand hielt, fuhr ein Klein-Lkw auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagmorgen parkte ein 55-jähriger seinen VW Passat am Fahrbahnrand auf der Hauptdurchfahrtstraße in Schapen. Er blieb noch einen Moment in seinem Auto sitzen und sah im Rückspiegel, wie einige Autos an ihm vorbeifuhren.

Er war zum Glück noch angeschnallt, als sich ein 3,5-Tonner ebenfalls von hinten näherte und ungebremst auf das Heck seines Passats auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw über den Gehweg in den Zaun seines Wohnhauses katapultiert. Auch der Kipper geriet durch die Kollision erst auf den Gehweg und kam schließlich nach Durchbrechen des Zauns zum Stehen.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, was sicherlich auf dem Umstand geschuldet ist, dass der Fahrer des Pkws noch den Sicherheitsgurt angelegt hatte.

Die Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Warum der 56-jährige Fahrer des Lkws den Passat übersehen hatte, ist noch nicht geklärt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

