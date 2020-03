Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Biemsen-Ahmsen. Räuber flüchtet ohne Beute.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein Unbekannter eine Tankstelle "Am Zubringer" zu überfallen. Gegen 5 Uhr bedrohte der Täter eine Frau, die gerade dabei war, Waren vor der Tankstelle aufzustellen, mit vorgehaltenen silbernen Schusswaffe. Er forderte sie auf, in das Gebäude zu gehen und ihm das Geld auszuhändigen. Nachdem die Frau sagte, dass kein Geld da wäre, flüchtete der Täter ohne Beute zu einem dunklen Kleinwagen und fuhr in Fahrtrichtung Herford davon. Am Kleinwagen war ein gestohlenes Korbacher (beginnt mit KB) Kennzeichen angebracht. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,60 m groß, von normaler Statur, komplett in schwarz gekleidet. Er trug außerdem eine offenbar selbstgemachte Sturmhaube und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

