Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Belle. Katzen sterben vermutlich durch Rattengift.

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche fand eine Anwohnerin in ihrem Garten im Westerkamp eine augenscheinlich vergiftete Katze. Das leidende Tier musste erlöst werden. Eine benachrichtigte Tierärztin berichtete von drei ähnlichen Fällen in den letzten zwei Wochen in Belle und Billerbeck. Anhand der Vergiftungserscheinungen sei von einer Reaktion auf Rattengift auszugehen. Unklar ist, wie und wo die Tiere das Gift aufgenommen haben. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell