Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 80-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Mittwoch gegen 12.25 Uhr befuhr eine 80-jährige Radfahrerin aus Büderich die Pastor-Wolf-Straße in Fahrtrichtung Parkstraße.

Im Kreuzungsbereich Pastor-Wolf-Straße/Raiffeisenstraße kollidierte sie mit einer 67-jährigen Weseler Autofahrerin, die die Raiffeisenstraße in Richtung Weseler Straße befuhr.

Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem sie stationär verblieb.

