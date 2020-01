Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbrecher beobachtet

Polizei sucht weitere Zeugen

Hünxe (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr beobachtete ein Hünxer an der Straße Im Großen Feld einen Unbekannten, als dieser nach einem Einbruch das Haus über eine Terrassentür verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Mann war offenbar irgendwann nach 17.15 Uhr in das Einfamilienhaus eingedrungen und hatte unter anderem Bargeld erbeutet.

Beschreibung des Einbrechers:

Ca. 180 cm groß, trug ein Cappy und war dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

