Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kleinkraftrad gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend unberechtigt Zugang zu dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße. Aus einem Carport entwendeten sie einen roten Roller der Marke "Buffalo-Rebell". Der Roller konnte gegen 17 Uhr auf dem Gehweg der Bielefelder Straße, in Höhe einer Autovermietung, wieder aufgefunden werden. Offenbar hatten die Täter das Lenkradschloss des Rollers geknackt. In dem Zusammenhang sind zwei Jugendliche aufgefallen, die möglicherweise mit dem Tatgeschehen in Verbindung zu bringen sind. Beide sind etwa 17 Jahre alt, haben mitteleuropäisches Aussehen und sind von schlanker bis hagerer Statur. Einer hat dunkelblondes und der andere dunkelbraunes Haar. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

