POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 19.03.2020

1. Hoher Sachschaden bei Einbruch in Kirche, Schwalbach am Taunus, Ostring, Donnerstag, 19.03.2020, gegen 02:00 Uhr

(jn)Bei einem Einbruch in eine Kirche in Schwalbach haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht einen Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro hinterlassen. Um kurz nach zwei Uhr meldete ein Anwohner, dass es allem Anschein nach soeben zu einem Einbruch in der Kirche am Ostring gekommen sei. Zudem machte er Angaben zu zwei Männern, die soeben in Richtung Badener Straße davongelaufen seien. Im Verlauf einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch Beamte der Eschborner Polizei wurden im Nachgang mehrere Personen angetroffen, bei denen bislang unklar ist, ob sie mit der Tat in Verbindung zu bringen sind. Dies werden weitere Ermittlungen zeigen. Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass die Täter eine Glasscheibe im hinteren Bereich beschädigt, den Haupteingang aufgehebelt und zudem in der Kirche mehrere Holz- und Glastüren sowie Schränke aufgebrochen hatten. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Unbekannten Beute gemacht haben. Bei den Flüchtenden soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die etwa 1,70 Meter groß gewesen seien, südländisch ausgesehen haben und dunkel bekleidet waren. Einer habe zudem einen Bart getragen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in vergangenen Nacht gegen 02:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Kompletträder von Fahrzeug entwendet, Kelkheim (Taunus), Münster, Dieselstraße, Mittwoch, 18.03.2020, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 19.03.2020, 08:00 Uhr

(jn)Auf sämtliche Räder eines in Kelkheim geparkten Mercedes hatten es unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr näherten sich die Täter dem Fahrzeug, welches in der Dieselstraße im Stadtteil Münster parkte. Anschließend bockten sie den Pkw hoch, demontierten alle vier Räder und verschwanden mit ihrer Beute, die einen Wert von knapp 1.000 Euro hatte. Da die Unbekannten den Benz auf Pflastersteinen aufgebockt zurückließen, entstand auch Sachschaden. Dieser wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Die Kelkheimer Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

3. Scheibe eingeschlagen, Fahrzeug durchwühlt, Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Montag, 16.03.2020, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2020, 09:15 Uhr

(jn)Unbekannte sind im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in Hofheim in einen Pkw eingebrochen und ohne Beute wieder geflüchtet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter eine der hinteren Scheiben des in der Rheingaustraße im Stadtteil Marxheim abgestellten blauen Mazda einschlugen und anschließend den Fahrzeuginnenraum durchwühlten. Wie der Geschädigte angab, sei jedoch nichts entwendet worden. Folglich blieb es bei einem Sachschaden. Dieser beläuft sich auf mehrere Hundert Euro

Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec, Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Mittwoch, 18.03.2020, 10:54 Uhr

(jn)In Liederbach kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Autofahrer und einer 17-jährigen E-Bike-Fahrerin. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 41-Jährige um 10:54 Uhr am Steuer eines Mercedes die Höchster Straße aus Oberliederbach kommend in Fahrtrichtung Unterliederbach befuhr. Beim Befahren des Kreisverkehrs, auf Höhe der Hausnummer 70, bemerkte der in Frankfurt wohnhafte Mann die 17-Jährige, welche zeitgleich in dem Kreisverkehr mit ihrem Pedelec unterwegs war, zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Front des Fahrzeuges und dem Rad. Die Jugendliche stürzte und musste infolge der erlittenen oberflächlichen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

