Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jogger nach Unfall in Lebensgefahr

Stuttgart-West (ots)

Ein 29 Jahre alter Jogger ist am Sonntagabend (10.11.2019) beim Überqueren der Straße von einer 53 Jahre alten Autofahrerin erfasst worden, bei dem Zusammenstoß erlitt der Jogger lebensgefährliche Verletzungen. Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Jogger war gegen 20.00 Uhr in der Straße Am Kräherwald unterwegs, als er auf Höhe der Gaußstraße die Straße überquerte. Dabei erfasste ihn der Volvo der 53-Jährigen die in der Straße Am Kräherwald in Richtung Killesberg unterwegs war. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der Jogger offenbar trotz Rotlicht der dortigen Fußgängerampel die Straße betrat.

