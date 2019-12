Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Radfahrerin verletzt

Um 09:35 Uhr befuhr gestern Morgen ein 71-Jähriger aus Schimberg mit seinem Pkw den Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege von der Tankstelle kommend in Richtung Auffahrt zum Toom-Baumarkt. Entgegengesetzt fuhr zu dieser Zeit eine 50-jährige Eschwegerin mit ihrem Fahrrad. Der 71-Jährige beabsichtigte dann nach links in eine Parkbucht einzufahren, übersah dabei aber die entgegenkommende Radfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt, sie erlitt eine Fraktur. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Trunkenheit und Unfallflucht

Um 12:45 Uhr befuhr am gestrigen Mittag ein 55-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die Straße "Alter Bach" im Ortsteil Wommen und beabsichtigte in die Straße "Kirchrain" einzubiegen. Dabei kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im dortigen Bereich gegen das Brückengeländer, wodurch Sachschaden entstand. Daraufhin entfernte sich der 55-Jährige vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der 55-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da zudem der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der um 13:35 Uhr einen Wert von ca. 2,2 Promille ergab. Es folgte die Sistierung zur Polizeistation nach Sontra sowie eine Blutentnahme.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwei Verletzte bei Unfall auf B 7

15.000 EUR Sachschaden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag, um 14:38 Uhr, auf der B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen ereignet hat. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra von der Straße "Am Mühlenberg" nach links auf die Bundesstraße abzubiegen. Die dortige Ampelregelung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Beim Abbiegen übersah die Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Pkw, der in Richtung Fürstenhagen unterwegs war. Dieser wurde von einem 52-Jährigen aus Fuldatal gefahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer wurde mit Verdacht aus HWS in die Orthopädische Klinik gebracht.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Witzenhausen angezeigt, die sich am gestrigen Nachmittag, um 16:00 Uhr, ereignet hat. Nach Angaben einer 63-jährigen Unfallbeteiligten aus Niemetal fuhr sie mit ihrem Pkw die Stubenstraße und beabsichtige im Einmündungsbereich nach rechts auf die Straße "An der Bohlenbrücke" abzubiegen. Nach dem Abbiegen verspürte sie einen "Ruck" im Fahrzeug und fuhr in die nächste Straße, wo sie anhielt. Dort stellte sie fest, dass der Pkw im hinteren linken Bereich angefahren wurde. Der Schaden wird auf ca. 1800 EUR geschätzt. Demnach dürfte der flüchtige Unfallverursacher von der Werrabrücke kommend zu weit in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten sein, wo es zum Zusammenstoß kam. Da keine Erkenntnisse auf den flüchtigen Pkw vorliegen, bittet die Polizei in Witzenhausen um Hinweise unter 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

