Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.12.2019-2

Eschwege (ots)

Zeitungszusteller wird von unbekanntem, männlichen Täter angegriffen und verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist ein 51-jähriger Zeitungszusteller aus Wehretal von einem unbekannten Mann in Eschwege angegriffen und verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Samstagmorgen, gg. 04.50 Uhr, war der 51-Jährige in Eschwege im Bereich Heuberg dabei, die Tageszeitung zuzustellen, als er im Schlehenweg plötzlich und offenbar ohne ersichtlichen Grund von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der 51-Jährige lieferte gerade zu Fuß die Zeitung aus, als bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug plötzlich ein Mann neben ihm auftauchte und unvermittelt auf den 51-Jährigen mit der Faust einschlug. Der Zeitungszusteller erlitt durch die Attacke u.a. Prellungen am Ellenbogen. Zur Beschreibung des unbekannten Täters, der nach seinem Angriff die Flucht ergriff, konnte das 51-jährige Opfer folgende Angaben machen: männlich, ca. 40 Jahre alt; ca. 185 cm groß, kräftige Figur, vermutlich deutscher Staatsangehörigkeit, bekleidet mit dunkler Winterjacke und dunkler Hose. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte Täter richten Schaden im Treppenhaus eines Hochhauses an; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag haben unbekannte Täter im Treppenhaus des Wohnblocks Augustastraße 61-63 einen Schaden von etwa 100 Euro angerichtet. Die Täter waren zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr zu Gange, entnahmen im Eingangsbereich des Wohnblocks einen Feuerlöschschlauch aus einem Schrank und beschädigten dann beim Abrollen des Schlauchs die Metallspule. Zudem stellten die Täter offenbar mutwillig noch das Wasser an, so dass sich eine größere Pfütze auf dem Fußboden bildete. Zum Glück wurde der freigelegte Feuerlöschschlauch mit dem austretenden Wasser noch rechtzeitig bemerkt, so dass ein größerer Wasserschaden in dem Gebäude vermieden werden konnte. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege, die u.a. wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt, unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Unbekannte Täter stehlen bei zwei Autos die VW-Auto-Embleme; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten von der Polizei in Bad Sooden-Allendorf haben jetzt in zwei Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen, wonach unbekannte Täter bei zwei Pkw`s der Marke VW die entsprechenden Markensymbole, bzw. VW-Zeichen, entwendeten. In beiden Fällen entstand ein Stehlschaden in Höhe von 50 Euro. Die beiden betroffenen Fahrzeuge, ein silberner VW Sharan und eine blauer VW Golf, standen jeweilig auf einem Parkplatz im Bereich Hinter Mauer in Bad Sooden-Allendorf geparkt. Die beiden Taten geschahen offenbar im gleichen Tatzeitraum, zwischen Freitagnachmittag 17.30 Uhr und Samstagnachmittag, 16.00 Uhr. Hinweise in den Fällen nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Montagmittag gegen 12.20 Uhr hat ein 38-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus Vellmar beim Rangieren im Schützenweg in Sontra die Dachrinne eines Stromverteilerhäuschens beschädigt. An dem Klein-Lkw selbst entstand kein Schaden, der Schaden an der Dachrinne wird mit 1500 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht; unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht 2500 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Montag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr einen braunen Pkw Hyundai in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Der betroffene Hyundai stand im Tatzeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes geparkt und wurde hier von dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite im Bereich der vorderen und hinteren Tür nicht unerheblich beschädigt. Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau gehen hier von einem Schaden in Höhe von 2500 Euro aus. Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

