PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 23.03.2020

Hofheim (ots)

1. Joggerin sexuell genötigt - Polizei sucht Zeugen, Bad Soden am Taunus, Sulzbach (Taunus), Eichwald, Sonntag, 22.03.2020, 19:09 Uhr

(jn)Eine 47-jährige Frau ist am Sonntagabend im Eichwald bei Bad Soden von einem bislang unbekannten Mann sexuell genötigt worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die in Schwalbach wohnhafte Frau um 19:09 Uhr im Eichwald auf einem Weg entlang der dortigen Bahnstrecke joggen war, als ihr ein ca. 30 Jahre alter Mann mit schmaler Figur entgegenkam, seine Hose herunterzog und die 47-Jährige in obszöner Art und Weise ansprach. Daraufhin habe die Frau den Notruf gewählt und sei weitergelaufen, wobei der Unbekannte sie verfolgt habe. Nach kurzer Zeit sei sie gestolpert und gestürzt, woraufhin sich ihr der Mann zunächst genähert habe, dann jedoch in Richtung Bad Soden davongerannt sei. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Täter soll ca. 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet gewesen sein. Zudem habe er kurze, dunkle Haare gehabt, sprach deutsch und sah nach Angaben der 47-Jährigen südeuropäisch aus. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Das zuständige Kommissariat für Sexualdelikte in Hofheim ermittelt in diesem Fall und bittet Personen, die am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, entsprechende Beobachtungen im Eichwald gemacht haben, sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Trio bricht in Baumarkt ein, Hofheim am Taunus, Nordring, Sonntag, 22.03.2020, 23:15 Uhr

(jn)Am Sonntagabend sind drei bislang unbekannte Täter in einen Hofheimer Baumarkt eingebrochen und haben einen vierstelligen Gesamtschaden hinterlassen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beschädigte das Trio um 23:15 Uhr ein seitliches Fenster des im Nordring gelegenen Marktes und betrat den Innenraum. Hier legten die Unbekannten Diebesgut bereit, flüchteten jedoch letztendlich aus unbekannten Gründen ohne Beute. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer, die mit dunklen Hosen und hellen Oberteilen bekleidet waren. Außerdem hatten alle eine Kappe auf bzw. die Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim wird die Ermittlungen übernehmen und bittet Hinweisgeber oder Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen in Hofheim gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Pakete aus Transporter gestohlen, Schwalbach am Taunus, Rheinlandstraße, Samstag, 21.03.2020, 17:00 Uhr

(jn)Zwei unbekannte Männer haben am frühen Samstagabend in Schwalbach mehrere Pakete aus einem Transporter gestohlen. Gegen 17:00 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Täter, die sich einem in der Rheinlandstraße kurzzeitig abgestellten Auslieferfahrzeug näherten. Hier öffneten die beiden das unverschlossene Fahrzeug, ließen vier Pakete mitgehen und flüchteten. Ein Täter soll ca. 1,80 Meter groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Zweite sei genauso groß und alt, jedoch schlanker und mit einem schwarzen Pullover sowie einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen. Beide Täter sollen nordafrikanisch ausgesehen haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

4. Heckscheiben eingeschlagen, Flörsheim am Main, Weilbach, Alleestraße, Nacht zum Freitag, 20.03.2020

(jn)Die Heckscheiben zweier Pkw haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag im Flörsheimer Stadtteil Weilbach eingeschlagen. Beide Fahrzeuge - ein blauer Mazda sowie ein schwarzer VW Golf - parkten in der Alleestraße. Hinweise auf einen beabsichtigten Diebstahl liegen nicht vor, weshalb die Polizei in Flörsheim derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Citroen zerkratzt - 1.500 Euro Schaden, Schwalbach am Taunus, Pfingstbrunnenstraße, Sonntag, 22.03.2020, bis 18:30 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus an einem Pkw kam es in den zurückliegenden Tagen in Schwalbach. Am Sonntag meldete sich die Besitzerin eines roten Citroen bei der Polizei und zeigte einen entsprechenden Sachschaden an. Während der Pkw auf einem Parkplatz in der Pfingstbrunnenstraße parkte, hatte ein unbekannter Täter das Fahrzeug rundherum zerkratzt und durch die tiefen Kratzer einen Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro verursacht.

Die Eschborner Ermittlungsgruppe nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

6. BMW bei Unfallflucht beschädigt, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 22.03.2020, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)In Bad Soden ereignete sich am späten Sonntagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro entstanden ist. Den Angaben des Fahrers des beschädigten BMW zufolge, hatte er seinen Wagen um 16:00 Uhr in einer Parkbucht der Königsteiner Straße, auf Höhe der Hausnummer 6a, abgestellt. Als er rund 60 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, fielen ihm frische Unfallspuren am Heck des BMW auf. Augenscheinlich hatte ein Verkehrsteilnehmer den Pkw angefahren, einen entsprechenden Schaden verursacht und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell