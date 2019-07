Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: vier Tatverdächtige nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen schwerem Diebstahl ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen derzeit gegen vier junge Männer, die verdächtigt werden am Sonntag gegen 06.00 Uhr am Bahnhof in Bietigheim Fahrräder gestohlen zu haben. Ein Zeuge, der beobachtet hatte, wie sich mehrere Personen an Fahrrädern zu schaffen machten, die im Bereich der Fahrradständer abgestellt waren, alarmierte am Sonntagmorgen die Polizei. Währenddessen flüchteten die Männer mit verschiedenen Zweirädern. Anhand der Beschreibung, die der Zeuge übermittelt hatte, konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei 19-Jährige in der Nähe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße feststellen. Einer der beiden lenkte ein Fahrrad, während der zweite auf dem Gepäckträger saß. Während die Beamten die beiden Tatverdächtigen kontrollierten, näherte sich ein 18-Jähriger, der ebenfalls aufgrund der Beschreibung des Zeugen als Tatverdächtiger in Frage kam, der Streife. Nahezu zeitgleich traf eine zweite Streifenwagenbesatzung auch in der Bahnhofstraße auf einen Radfahrer, der sofort zu flüchten versuchte, als er die Polizei erblickte. Doch die Beamten konnten den 19-Jährigen einholen, festhalten und ihn schließlich vorläufig festnehmen. Alle vier jungen Männer wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Die beiden Fahrräder sowie ein weiteres, das die Polizei im Rahmen der Fahndung im Bereich des Hallenbads entdeckte, wurden sichergestellt und ebenfalls zum Revier transportiert. Weitere zwei Räder wurden in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch entdeckt und auch zum Polizeirevier gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnten alle vier Tatverdächtigen das Polizeirevier wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Personen, die möglicherweise Geschädigte im vorliegenden Fall sein könnte, sich unter Tel. 07142/405-0, zu melden.

