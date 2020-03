PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 31.03.2020

Hofheim (ots)

1. Geldautomat im Visier? Hofheim am Taunus, Am Kreishaus, Sonntag, 29.03.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 30.03.2020

(jn)In der Nacht zum Montag hatten ersten Ermittlungen zufolge unbekannte Täter den Geldausgabeautomaten im Visier, der im Gebäude des Landratsamtes installiert ist. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter den Raum "Am Kreishaus" und klebten mehrere Überwachungskameras sowie eine größere Glasscheibe ab. Letztendlich verschwanden die Unbekannten, ohne einen Schaden verursacht oder weitere ersichtliche Handlungen getätigt zu haben. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass es die Täter auf den Geldausgabeautomaten abgesehen hatten und während ihrer Vorbereitungshandlungen gestört wurden.

Deshalb werden Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Landratsamtes in Hofheim gemacht haben, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Nichtverschlossener Pkw wird leichtes Ziel, Flörsheim am Main, Häfnergasse, Sonntag, 29.03.2020, 17:00 Uhr bis Montag, 30.03.2020, 12:25 Uhr

(jn)In Flörsheim ist ein unverschlossener Nissan in den vergangenen Tagen ein leichtes Ziel von Langfingern geworden. Das schwarze Fahrzeug parkte zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 12:25 Uhr, in der Häfnergasse, als ein oder mehrere Unbekannte den nicht abgeschlossenen Wagen entdeckten, ihn öffneten und neben Werkzeug auch eine Armbanduhr sowie Kleidung aus dem Innenraum mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt keine Wertsachen in Kraftfahrzeugen zurückzulassen. Zudem sollten Sie Ihren Pkw ordnungsgemäß verschließen, da potentielle Diebe sonst leichtes Spiel haben und Sie ein Verwarngeld in Höhe von 15,- Euro riskieren (§14 StVO).

3. Hebelspuren an mobiler Jugendberatung, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Nacht zum Montag, 30.03.2020

(jn)Am Montagvormittag wurden an der Eingangstür der mobilen Schwalbacher Jugendberatung Hebelspuren festgestellt. Den Spuren zufolge hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, wobei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Vandalismus an Bushaltestelle, Schwalbach am Taunus, Westring, bis Dienstag, 31.03.2020, 02:00 Uhr

(jn)Die Polizei in Eschborn ermittelt seit heute wegen eines augenscheinlichen Falles von Vandalismus an einer Schwalbacher Bushaltestelle. Gegen 02:00 Uhr entdeckten Beamte, dass die Haltestelle im Westring von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern beschädigt worden war, indem sie diese eingeschlagen hatten. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Grundschulfenster eingeworfen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Am Weißen Stein, Montag, 30.03.2020, 14:40 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim haben Unbekannte am Montagnachmittag das Fenster einer Grundschule eingeworfen. Gegen 14:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben auf dem Schulgelände in der Straße "Am Weißen Stein" die Fensterscheibe der dortigen Gartenhütte eingeworfen worden war. In diesem Zusammenhang sei kurz zuvor eine ca. fünfköpfige Gruppe Jugendlicher gesehen worden, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen.

Die Polizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Berauscht am Steuer, Kelkheim (Taunus), Münster, Dieselstraße, Montag, 30.03.2020, 15:00 Uhr

(jn)Allem Anschein nach berauscht am Steuer seines VW gesessen hat am Montagnachmittag ein 23-jähriger Frankfurter in Kelkheim. Gegen 15:00 Uhr wurden Polizeibeamte nach einer Verkehrsordnungswidrigkeit auf den Mann aufmerksam und unterzogen ihn anschließend im Bereich der Dieselstraße einer Verkehrskontrolle. Hierbei fielen den geschulten Beamten eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung auf, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Da dieser positiv auf Tetrahydrocannabinol reagierte, musste der 23-Jährige zur nahegelegenen Wache verbracht werden, wo ihm Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Außerdem fanden Beamte bei ihm eine geringe Menge Cannabis.

