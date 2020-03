Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Ladekran verursacht Oberleitungsschaden

Bild-Infos

Download

Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Verspätungen und ein hoher Sachschaden waren die Folge eines Oberleitungsdefektes im Bahnhof Wabern. Bei Holzverladearbeiten beschädigte letzten Freitag, gegen 12.20 Uhr, ein Ladekran das Richtseil der Stromleitung der Bahn. Hierdurch senkte sich die Leitung ab.

Verspätungsminuten und ein hoher Sachschaden

An einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB), der in den Bereich einfuhr, kam es infolgedessen außerdem zu einer Beschädigung am Stromabnehmer. Hinzu kam ein Kurzschluss in der beschädigten Oberleitung. Dieser bescherte dem Bahnverkehr im Bereich des Bahnhofes Wabern schlussendlich erhebliche Verspätungen. Über 20 Züge verspäteten sich jeweils um rund 50 Minuten. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Beschädigter Zug musste evakuiert werden

Durch den defekten Stromabnehmer konnte ein Zug der HLB seine Fahrt in Richtung Frankfurt am Main nicht fortsetzen. Rund 120 Reisende setzten ihre Reise mit anderen Zügen fort. Verletzt wurde niemand. Gegen 17.30 Uhr war die Strecke wieder intakt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell