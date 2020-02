BPOL-KS: Zugbegleiter massiv bedroht

Bundespolizeiinspektion Kassel

Opfer einer Bedrohung wurde gestern Morgen (26.2., 7 Uhr) ein 30 Jahre alter Zugbegleiter eins Regionalexpresses auf der Fahrt von Kassel nach Frankfurt am Main. Kurz vor dem Halt in Stadtallendorf flog ein 29-Jähriger aus Frankfurt am Main bei der Fahrkartenkontrolle auf.

Der Mann zeigte offensichtlich die Semesterkarte einer anderen Person vor. Als der Zugbegleiter diesbezüglich Zweifel äußerte und die Personalien des Mannes feststellen wollte, zeigte sich dieser sofort aggressiv und bedrohte den Bahnmitarbeiter sinngemäß mit den Worten "Ich bringe dich um und schneide dir den Hals ab!".

Zwei mitreisende Bundespolizisten kamen dem Schaffner zur Hilfe. Nach der Ankunft in Gießen musste der 29-Jährige den Zug verlassen und die Beamten zum Bundespolizeirevier begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und u. a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 29-Jährige wieder frei. Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616 - 0 bzw. über www.bundespolizei.de erbeten.

