Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Beleidigungen und Attacken gegen Bundespolizisten

(Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda) (ots)

In zwei Fällen, wegen so genannter "Tätlichen Angriffe", ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit dem vergangenen Wochenende. Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe sollte am vergangenen Samstag (29.2.), gegen 0 Uhr, ein 32-jähriger Schwarzfahrer die Beamten, u.a. zur Feststellung seiner Personalien, zur Wache begleiten.

Auf dem Weg dorthin versuchte der Mann einen Polizisten mit dem Ellenbogen im Gesicht zu verletzen. Mittels einfacher körperlicher Gewalt wehrte der Bundespolizist den Angriff ab. Er wurde dabei leicht verletzt. Obendrauf folgten noch derbe Beleidigungen durch den Schwarzfahrer. Alkohol war diesmal nicht im Spiel, jedoch handelte der Mann unter Drogeneinfluss.

Aufgrund eines vorliegenden Unterbringungsbeschlusses kam der 32-Jährige anschließend in das Ludwig-Noll-Krankenhaus.

In Fulda gab es Ärger mit einer Frau

Beim Halt im Bahnhof Fulda sollte eine 30-jährige Leipzigerin am Samstagnachmittag (17 Uhr) den Zug verlassen, weil sie ohne Fahrkarte im ICE von Erfurt in die Domstadt fuhr. Der Zugbegleiter rief die Bundespolizei, da die Frau sich unkooperativ zeigte und ihren Namen nicht nennen wollte. Da sie nicht freiwillig den Zug verlassen wollte. sollte sie mittels einfacher körperlicher Gewalt auf dem Abteil gebracht werden.

Schließlich musste die Frau gefesselt werden, da auch sie sich gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten heftig wehrte. Verletzt wurde hierbei niemand.

