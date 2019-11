Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Geldspielautomaten aufgebrochen - Haustür hält Hebelversuchen stand - Auf Trunkenheitsfahrt folgt Blutentnahme -

Dillenburg (ots)

--

Mittenaar-Offenbach: Geldspielautomaten geknackt -

Ungebetene Gäste suchten in der zurückliegenden Nacht die Pizzeria in der Bahnhofstraße auf. In der Nacht von Donnerstag (14.11.2019) auf Freitag (15.11.2019) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte und brachen zwei Spielautomaten auf. Sie griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld und machten sich aus dem Staub. Zurück blieben Aufbruchschäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die in der vergangenen Nacht in diesem Zusammenhang in der Bahnhofstraße auffielen, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Hüttenberg-Volpertshausen: An Haustür gehebelt -

In der Straße "Schöne Aussicht" scheiterten Diebe bei dem Versuch in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Sie hebelten an der Haustür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden vom ca. 300 Euro. Heute Morgen (15.11.2019) entdeckten Bewohner den Schaden. Wann genau die Diebe versuchten einzubrechen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Betrunken hinterm Steuer -

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 32-jähriger Volvofahrer, den Wetzlarer Polizisten gestern Abend (14.11.2019) in der Georgshüttenstraße stoppten. Die Ordnungshüter nahmen den Solmser mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Polizisten ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

