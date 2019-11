Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Duo klaut Fahrräder

Wer kann Angaben zur Herkunft der Damenräder machen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal-Ewersbach: Duo klaut Fahrräder / Wer kann Angaben zur Herkunft der Damenräder machen? -

Am Montagnachmittag (11.11.2019) schlugen in Ewersbach zwei Raddiebe zu. Einer der Bestohlenen verfolgte das Duo bis nach Eibelshausen, wo die beiden Diebe letztlich von der Polizei festgenommen werden konnten. Nun suchen die Ermittler die Besitzer zweier Damenräder.

Gegen 11.30 Uhr stellte der Zeuge sein Fahrrad für maximal 10 Minuten unverschlossen in der Dillenburger Straße ab. Dies nutzte ein Dieb aus, griff sich das Bike und fuhr davon. Als der Diebstahl auffiel, machte sich der Bestohlene sofort mit seinem Auto auf die Suche nach dem Täter. Wenige Hundert Meter entfernt, entdeckte er auf dem Gehweg ein auf Sattel und Lenker abgestelltes Damenrad. Am Ortseingang von Eibelshausen holte er zwei Radfahrer ein, einer der jungen Männer saß auf seinem Fahrrad. Er stoppte die Diebe gegenüber der Post und wollte sie zur Rede stellen. Einer der Männer wollte flüchten, was der Zeuge zunächst verhinderte. Daraufhin griff der Komplize ein - er schlug und trat den Zeugen. Letztlich flohen beide Diebe zu Fuß, der Zeuge verlor sie am Ortsende von Eibelshausen in Richtung Wissenbach aus den Augen. Eine mittlerweile eingetroffene Streife der Dillenburger Polizei entdeckte die jungen Männer im Feld in Höhe der Bundesstraße 253 und nahm sie fest. Zudem stellten die Polizisten die beiden in Eibelshausen zurückgelassenen Fahrräder und das Rad, das in der Dillenburger Straße in Ewersbach zurückblieb, sicher.

Die 17 und 20 Jahre alten Männer aus dem Main-Kinzig-Kreis sind der Polizei keine Unbekannten. Gegen beide ermittelte die Polizei unter anderem wegen Eigentumsdelikten. Zudem war der 17-Jährige als vermisst gemeldet worden, er war aus einer Jugendeinrichtung abgängig. Beide mussten sich auf der Dillenburger Wache einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurden vernommen. Im Anschluss entließen die Polizisten den 20-Jährigen. In Absprache mit seinem Vormund, durfte auch der Jugendliche die Polizeistation wieder verlassen.

Auf die jungen Männer kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls sowie wegen Körperverletzung zu.

Zwei Fahrräder konnten die Ermittler bisher nicht ihren Besitzern zuordnen. Sie gehen derzeit davon aus, dass sie ebenfalls aus Straftaten stammen. Es handelt sich um ein weißes Damenrad der Marke "Lizzard" vom Typ "TR-Sport" sowie um ein blaues Damenrad der Marke "Fischer", mit auffällig tiefem Einstieg sowie einem Einkaufskorb an der Vordergabel.

Wer kann Angaben zur Herkunft der beiden Damenräder machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell