Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfall im Nebel - Abgelenkt Zaun beschädigt - Ätzende Flüssigkeit über Motorhaube geschüttet -

Dillenburg (ots)

Driedorf-Hohenroth: Schlechte Sicht am Kreisverkehr -

Keine Verletzten, aber rund 6.000 Euro Blechschaden blieben nach einer Kollision an der sogenannten "Spinne" bei Hohenroth zurück. Gestern Abend (11.11.2019), gegen 18.20 Uhr war die 27-jährige Fahrerin eines Golfs von Herborn auf der Bundesstraße 255 in Richtung Westerwald unterwegs. Die Sichtweite betrug wegen Nebels zu diesem Zeitpunkt knapp 50 Meter. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr die im Westerwaldkreis lebende Frau mit ihrem Golf eine Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr und prallte gegen einen auf dem Kreisel stehenden Baum. Ihr VW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Driedorf: Golffahrer auf Abwegen -

Seine Unachtsamkeit brachte einem 55-jährigen Golffahrer gestern Nachmittag (11.11.2019) in der Hofwiesenstraße einen erheblichen Blechschaden ein. Zudem wird er für die Schäden an zwei Grundstückszäunen aufkommen müssen. Der Herborner fuhr von Driedorf kommend in Richtung Bundesstraße 255. Er geriet in den Gegenverkehr, musste, um einen Zusammenstoß mit einem Entgegenkommenden zu verhindern, wieder zurücklenken und verlor dabei die Kontrolle über seinen VW. Der Golf prallte gegen zwei Zäune und kam anschließend zum Stehen. Die Reparatur der Zäune wird etwa 2.000 Euro kosten, die seines Golfs rund 4.000 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den Herborner vor Ort und ließ ihn im Dillenburger Krankenhaus vorsichtshalber durchchecken.

Wetzlar: Flüssigkeit verätzt Lack -

In den zurückliegenden zwei Wochen vergriff sich ein Unbekannter am Lack eines schwarzen VW. Der Polo stand vom 25.09.2019 bis zum 10.11.2019 (Sonntag) im Berliner Ring, in Höhe der Hausnummer 60. Der Täter schüttete eine ätzende Flüssigkeit über die Motorhaube, die den Lack beschädigte. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

