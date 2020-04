PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 05.04.2020

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Einbrecher steigen in Fahrradgeschäft ein und stehlen hochwertige E-Fahrräder

Tatort: 65830 Kriftel, Frankfurter Straße

Tatzeit: Sonntag, 05.04.2020, 03:50 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde die Eingangstür des Fahrradgeschäftes zerstört, um anschließend vier hochwertige E-Mountainbikes im Wert von insgesamt 24.000EUR der Marken "Vivo" und "Spezialized" zu entwenden. Im Anschluss entfernten sich der/die Täter in unbekannte Richtung. Weiterhin entstand an der Eingangstür Sachschaden in Höhe von etwa 3.000EUR. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Polizeikräften, auch von umliegenden Polizeistationen, verliefen ohne Erfolg. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder denen die hochwertigen E-Mountainbikes der genannten Hersteller zum Kauf angeboten werden, setzen sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung.

1.2 Trickdieb entwendet Handtasche

Tatort: 65760 Eschborn, Am Hofgraben

Tatzeit: Samstag, 04.04.2020, 12:32 Uhr

Die Geschädigte parkte gerade ihren PKW als sie plötzlich von einem Fahrradfahrer angesprochen wird, dass ihr Rücklicht defekt sei. Während die Geschädigte aus dem Pkw steigt, um sich das angeblich defekte Licht anzuschauen, öffnet der Beschuldigte die hintere rechte Tür des Pkw und entnimmt die auf der Rückbank liegende Handtasche der Geschädigten. In der Handtasche befanden sich neben wichtigen Personaldokumenten auch Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte mit seinem mitgeführten Fahrrad. Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - schlank - komplett schwarz gekleidet - trug eine Mütze - sprach akzentfreies Deutsch Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Täters oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 in Verbindung zu setzen.

2. Gewaltdelikte

Streit um Essensbestellung endet in handfestem Streit

Tatort: Hofheim am Taunus, Hauptstraße

Tatzeit: Samstag, 04.04.2020, 18:17 Uhr

Der Beschuldigte betrat ein Restaurant und bestellte dort Gerichte zum Mitnehmen. Im Anschluss bestellte ein weiterer Kunde das gleiche Essen wie der Beschuldigte. Nach Zubereitung der ersten Speise verwechselte die Servicekraft die Bestellungen und gab dem zweiten Kunde zuerst das Essen. Daraufhin kam es zum Streit, bei dem die Servicekraft vom Beschuldigten mit der flachen Hand geschlagen und im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung noch beleidigt wurde. Dem Beschuldigten wurde vom Restaurant ein Hausverbot ausgesprochen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

3. Verkehrsdelikte

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65795 Hattersheim am Main, Teplitzer Straße 17

Unfallzeit: Samstag, 04.04.2020, 09:15 Uhr

Im genannten Tatzeitpunkt beschädigt ein Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken ein weiteres Fahrzeug an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: POK Huber, KvD des Main-Taunus-Kreises

