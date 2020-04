Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 45657 Recklinghausen, LKW verliert während der Fahrt circa 11 Tonnen Schlachtabfälle

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, den 31.03.2020 befuhr gegen 21:00 Uhr ein 69 jähriger LKW Fahrer aus Soest die Hertener Straße aus Richtung BAB 43 kommend in Fahrtrichtung Recklinghausen. An der Kreuzung zum Westring bog er nach links auf den Westring in nördliche Richtung ab. Hierbei verlor er aus bisher noch unbekannter Ursache fast die vollständige Ladung seines Sattelaufliegers. Die circa 11 bis 12 Tonnen Schlachtabfälle fielen hierbei über eine längere Strecke auf die Fahrbahn des Westring. Durch die entstandene Gefahrenstelle musste der Westring in nördliche Fahrtrichtung gesperrt werden. Die aufwendigen Reinigungsarbeiten einer Spezialfirma dauern zur Zeit noch bis circa 05:30 Uhr an. Der LKW Fahrer war mit seiner Ladung aus Rheda Wiedenbrück zu einer Entsorgungsfirma nach Marl unterwegs.

