Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unbekannte setzen Roller in Brand - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (15. Dezember 2019) haben unbekannte Täter einen Roller auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Schwertstraße angezündet.

Gegen 20:35 Uhr hörten mehrere Anwohner einen lauten Knall aus dem Hinterhof. Ein dort abgestellter Roller geriet in Brand. Das Feuer beschädigte zudem drei Fahrräder und die angrenzende Hauswand. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Nach ersten Ermittlungen gehen Kriminalbeamte von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (937)

