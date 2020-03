Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln

Unbekannte gelangten am Sonntag, gegen 18.15 Uhr, über einen Zaun auf das Gelände eines Getränkemarktes an der Wiesenstraße. Die Täter stahlen acht Kisten Mineralwasser und flüchteten dann über das angrenzende Gelände einer Schule. Bei der Tat wurde einer der Täter beobachtet. Er war etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine Sonnenbrille, eine rötliche Kappe oder Mütze und hatte einen blauen Rucksack mit hellen Streifen dabei. Bekleidet war er mit einem schwarzen Adidas-Pullover, einer hellgrauen Jacke, einer dunkle Hose und schwarzen Schuhen.

Recklinghausen

Auf der Letterhausstraße hebelten unbekannte Täter am Montag, in der Zeit von 7.45 bis 19.15 Uhr, eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie etwas stahlen ist zur Zeit noch nicht bekannt. Im Anschluss drangen sie in eine weitere Wohnung im Obergeschoss des gleichen Hauses ein. Auch hier ist nicht bekannt, ob die Täter Beute machten.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

