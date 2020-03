Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter Kupferrohre aus einem Rohbau an der Overbergstraße. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag hebelten unbekannte Täter die Hintereingangstür zum Gemeinschaftshaus Wulfen am Wulfener Markt auf. Im Untergeschoss brachen sie eine weitere Tür auf und entwendeten einen Zigarettenautomaten. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Hafenstraße ein. Die Räume befinden sich in ersten Obergeschoss. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Ladenlokal an der Oberen Münsterstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus der Auslage Porzellanfiguren und Schmuck entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bottrop

Am Freitag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Osterfelder Straße in einem Mehrfamilienhaus ein. Das Türschloss wurde gewaltsam herausgebrochen. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Freitagnachmittag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Doppelhaushälfte an der Klausenburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

Zwischen Mittwochnachmittag und heute 11:15 Uhr haben unbekannte Täter einen grünen VW T4 Bulli am Schüttenwall entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

