Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: KIA Sportage auf Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots)

Heute, in der Zeit von 5 bis 13.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz, in der Nähe des Haupteingangs der Fa. Westfleisch an der Straße Hübelkamp zu einer Unfallflucht. Hier fuhr der Fahrer eines ubekannten Fahzeugs einen geparkten grauen KIA Sportage an und flüchtete. Am KIA entstand 1200 Euro Sachschaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell