Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Recklinghäuser bedroht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, ist es auf der König-Ludwig-Straße, einmal in Höhe der Bochumer Straße und anschließend in Höhe der Forellstraße, zu zunächst verbalen Streitigkeiten gekommen. Ein 37-Jähriger und ein 43-Jähriger, beide aus Recklinghausen, hatten einen 14-Jährigen Recklinghäuser, in Höhe der Bochumer Straße bedroht und mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Forellstraße. Hier beleidigten sie einen 19-Jährigen Recklinghäuser und schossen erneut in die Luft. Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung im Tatortbereich angetroffen werden. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell